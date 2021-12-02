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Новости 16:02

Из-за штамма "омикрон" Россия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР

фото ЗакС политика Из-за штамма "омикрон" Россия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР

С четверга, 2 декабря, все граждане, прибывающие на территорию РФ из Южно-Африканской Республики и соседних государств, должны пройти обязательный двухнедельный карантин, объявила в интервью радиостанции "Комсомольская правда" главный санитарный врач Анна Попова.

Мера объясняется выявлением на территории ЮАР очага нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Глава Роспотребнадзора добавила, что в России ни одного случая "омикрона" пока не выявили.

Ранее ведомство Поповой из-за нового штамма сократило срок действия ПЦР-исследования на коронавирус до 48 часов. В свою очередь, кабмин по поручению президента в настоящее время работает над новой версией противоэпидемического плана действий.


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