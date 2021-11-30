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Новости 18:19

Роспотребнадзор ограничит срок действия ПЦР-тестов до 48 часов из-за особенностей СOVID-штамма "омикрон"

фото ЗакС политика Роспотребнадзор ограничит срок действия ПЦР-тестов до 48 часов из-за особенностей СOVID-штамма "омикрон"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заверила: все отечественные вакцины от коронавируса способны защитить граждан от нового штамма "омикрон", делится РИА "Новости".

То же самое касается и ПЦР-тестов — они достаточно эффективны, чтобы выявить именно эту мутацию COVID-19.

При этом Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72, а 48 часами.

Ранее 30 ноября Владимир Путин дал правительству поручение в течение недели разработать обновленный план противоэпидемических действий, учитывая появление "омикрона".


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