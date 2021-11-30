Путин поручил правительству подготовиться к распространению штамма "омикрон"

Владимир Путин выступает перед правительством РФ с назиданиями относительно возможного распространения в стране нового штамма коронавируса "омикрон".

Ввиду данного обстоятельства кабинету министров дано поручение разработать обновленный план действий, учитывая появление обозначенной мутации COVID-19.

"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно отслеживать эффективность тестов и вакцин. Использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни. Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с риском распространения нового штамма коронавируса", - поручил Путин.

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", выявили в Африке в ноябре, случаи заражения им также зафиксированы в Израиле и Гонконге. Ученые опасаются, что из-за большого количества мутаций этот штамм может быть невосприимчим к вакцинам.

Россия ограничила въезд иностранцев из стран Африки и Гонконга. Сенатор Владимир Круглый заявлял, что случаи заражения "омикроном" уже выявлены в России, однако Роспотребнадзор опроверг эту информацию.