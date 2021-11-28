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Новости 14:10

Сенатор Круглый заявил о наличии нового штамма коронавируса "омикрон" в РФ

фото ЗакС политика Сенатор Круглый заявил о наличии нового штамма коронавируса "омикрон" в РФ

Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже попал на территорию страны.

Он уточнил, что инфицированными могут оказаться россияне, побывавшие в Египте.

Первые случаи "омикрона", уточним, впервые обнаружили в ЮАР.

"Новый штамм "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения", - цитирует Круглого ТАСС.

Южноафриканский врач, руководительница Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе обозначила признаки, характерные для нового штамма: заражённые жалуются на предельную усталость, угнетённость и сильную головную боль. Только у одного или двух инфицированных фиксировалась повышенная температура и болело горло. 

Обновлено 14:23 Штамм COVID-19 "омикрон" в России не обнаружен, заявили, в свою очередь, в Роспотребнадзоре.


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