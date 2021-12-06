Главой МО "Остров Декабристов" избрали "яблочника" Захарова

Муниципальный совет МО "Остров Декабристов" 6 декабря провел первое за два года совместное заседание, на котором избрал новое руководство.

Главой муниципалитета стал депутат от "Яблока" Алексей Захаров. Единоросса Любовь Назарову выбрали его заместителем.

До этого совет лишил полномочий депутата Владимира Барканова. Он руководил муниципалитетом в прошлом созыве и исполнял обязанности главы в действующем. Основанием для такого решения стало обращение губернатора Александра Беглова, который указал на недостоверные сведения в декларации о доходах Барканова за 2019 год.

Совет отменил решение Барканова о возложении полномочии врио главы местной администрации на Кирилла Трофимова. Было решено доверить эту должность руководителю орготдела муниципальной администрации Сергею Верчинскому.

Кроме того, был принят в первом чтении местный бюджет на 2022 год.

Отметим, Захаров - уже третий за созыв глава муниципалитета. До него и Барканова "Островом Декабристов" руководила Ольга Погосян (Семенова). Позже она лишилась полномочий после того, как суд частично отменил результаты местных выборов.