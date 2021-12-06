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Минюст внес в реестр экстремистских материалов 12 песен "Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля"

фото ЗакС политика Минюст внес в реестр экстремистских материалов 12 песен "Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля"

Министерство юстиции внесло в реестр экстремистских материалов 12 песен рок-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля", сообщается на сайте ведомства.

В реестр внесли такие треки, как "Тебе запрещают", "Ты спроси родную мать", "Шовинизм", "Вон", "Обратный билет", "Православные" и другие.

Песни группы вносились в реестр экстремистских материалов и ранее: до этого обновления в списках были девять треков. В 2019 году жителя Елабуги оштрафовали за видеоклип во "ВКонтакте".

"Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" - рок-группа из Твери, которая определяет свою музыку как "радикальный политический хардкор". Их песни - это пародия и сатира на ультраправые идеологии.


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