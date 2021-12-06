"Публичное сообщение возымело большой резонанс": Письма Хованского из СИЗО будут изучать тщательнее

Новые письма пребывающего в СИЗО блогера Юрия Хованского будут подвергать более скрупулёзным проверкам ввиду того, что его последнее обращение получило широкую огласку, известила у себя в телеграм-канале его девушка Мария Нелюбова.

"Письма теперь будут приходить с большой задержкой, поскольку его публичное сообщение возымело очень большой резонанс", — написала она.

Не так давно Хованского посещал адвокат, который передал, что дела у блогера "идут хорошо".

Напомним, Хованскому инкриминируют статью УК об оправдании терроризма из-за песни о теракте, произошедшем в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следователей, он якобы исполнил её в ходе стрима 2018 года, однако показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Добавим, что статья УК об оправдании терроризма появилась лишь в 2016 году.

29 ноября было опубликовано письмо Хованского, в котором блогер заявил об угрозах со стороны следствия ему и его девушке. Перед этим сообщалось, что ему предлагали сделку со следствием, однако блогер от неё отказался.