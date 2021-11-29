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Новости 13:19

"Не дайте причинить вред моей семье": Хованский сообщил о давлении со стороны следствия

фото ЗакС политика "Не дайте причинить вред моей семье": Хованский сообщил о давлении со стороны следствия

Пребывающий в СИЗО блогер Юрий Хованский прислал очередную весточку из стен изолятора, в которой рассказал о давлении со стороны следствия: якобы проблемами угрожали также и его девушке. Письмо, опубликованное в телеграм-канале в поддержку Хованского, адресовано СМИ.

По словам арестанта, от него требуют признания вины и отказа от адвокатов.

"Я прошу, нет, я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что-то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей!" — обращается к публике Хованский.

В случае, если он не согласится пойти на сделку со следствием, силовики якобы пообещали устроить девушке блогера проблемы. Ранее она заявляла о пропаже денег после обыска в квартире Хованского.

Дело об оправдании терроризма, утверждает блогер, строится на показаниях четырёх лжесвидетелей, "которые не знают, что такое стрим".

"Подумайте, у меня 4,5 млн подписчиков, а у следственного комитета ушло всего четыре лжесвидетеля, чтобы сломать мою жизнь", — сетует Хованский.

Напомним, что Хованского преследуют по статье об оправдании терроризма: песня о теракте в театральном центре на Дубровке принесла ему неприятности спустя девять лет после её исполнения. Оказавшись в "Крестах", он извинился перед всеми, кого мог задеть, и признал, что совершил "ужасную ошибку". 


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