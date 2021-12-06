Валерий Рашкин покинул здание СК после четырехчасового допроса

Валерий Рашкин покинул здание Следственного комитета в Москве после первого допроса, обвинение по делу о незаконной охоте ему пока не предъявили, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.

Допрос продлился около четырех часов. И Рашкин, и его адвокат не стали отвечать на вопросы журналистов, сославшись на данную ими подписку о неразглашении.

2 декабря СК возбудил дело о незаконной охоте в отношении Рашкина, перед этим Госдума лишила его депутатской неприкосновенности. Дело инициировал лично председатель СК Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Рашкин в конце октября в охотничьем хозяйстве в Саратовской области убил лося, хотя разрешения на охоту у него не было. Разделанную тушу в багажнике нашли инспекторы, которые остановили автомобиль с Рашкиным.

Изначально Рашкин настаивал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное в лесу. Вскоре после инцидента полицейские нашли в лесу оружие и документы на его имя. Позднее Рашкин признался, что действительно застрелил лося, но был уверен, что его друзья оформили все нужные документы для охоты. Он полагает, что его ввели в заблуждение, и этим воспользовались неизвестные ему люди, которые участвовали в провокации против него.

фото: duma.gov.ru