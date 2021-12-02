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Новости 9:27

СК возбудил в отношении Рашкина уголовное дело о незаконной охоте на лося

фото ЗакС политика СК возбудил в отношении Рашкина уголовное дело о незаконной охоте на лося

Следственный комитет РФ возбудил уголовное делопроизводство о незаконной охоте на лося в отношении коммуниста Валерия Рашкина, делится ТАСС.

Отмечается, что процесс лично инициировал глава СК Александр Бастрыкин.

25 ноября Рашкин был лишён депутатской неприкосновенности, в связи с чем теперь ему может грозить до 5 лет заключения. Вопрос был поднят на заседании нижней палаты парламента: одним из спикеров был генеральный прокурор Игорь Краснов, который заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.

После этого из-за изматывающего и несправедливого, по мнению коммуниста, процесса он был вынужден лечь в больницу.

В КПРФ считают преследование своего товарища "местью" за успех на выборах.


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