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Новости 12:15

Из-за изматывающего процесса по делу о сбитом лосе Рашкин был вынужден лечь в больницу

фото ЗакС политика Из-за изматывающего процесса по делу о сбитом лосе Рашкин был вынужден лечь в больницу

Лишённый депутатской неприкосновенности коммунист Валерий Рашкин попал в больницу, сообщает источник "Независимой газеты".

Указывается, что из-за утомительного процесса по делу о сбитом лосе у Рашкина на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь, его положили на операцию.

Ранее в стенах Государственной думы говорили об обозначенном деле, фигурантом которого является коммунист. Среди прочих спикеров там выступал генеральный прокурор Игорь Краснов, который заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.

Коммуниста в итоге лишили депутатской неприкосновенности.

Напомним, что парламентария задержали в Саратовской области в конце октября, найдя в багажнике его автомобиля разделанную тушу лося. Несколько недель Рашкин отрицал факт своей охоты на животное. Однако позже в своём YouTube-канале признался, что убил лося. По его словам, его пригласили на охоту друзья, и он спутал сохатого с кабаном.


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