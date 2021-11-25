Госдума согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности

Депутаты Госдумы проголосовали за снятие с коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, передаёт ТАСС.

Этого требовала Генпрокуратура. Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что видит достаточно оснований для того, чтобы привлечь Рашкина к ответственности за незаконную охоту.

Транспортная полиция остановила Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике в Саратовской области 29 октября. Позже в лесу нашли оружие с документами на имя депутата.

Рашкин сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге. Однако позже на своем YouTube-канале признался, что убил лося. По его словам, его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.