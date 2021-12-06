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Новости 18:35

Беглов: Недовольство петербуржцев сроками уборки снега разделяю

фото ЗакС политика Беглов: Недовольство петербуржцев сроками уборки снега разделяю

Петербургский градоначальник Александр Беглов полагает, что профильные ведомства справились с уборкой города от снега. Соображениями о качестве проделанных работ он поделился в эфире "Радио России".

"В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий циклона "Бенедикт". Службы справились: обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем, недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю. Профильным руководителям даны необходимые указания: будет усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, федеральными структурами, от которых также зависит уборка, её скорость на местах и соблюдение правил дорожного движения, борьба с нарушениями правил парковки. Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике. Будут сделаны организационные выводы", — высказался петербургский глава.

Между тем, после того, как на город обрушился циклон "Бенедикт", принёсший с собой обильные снегопады, Петербург ежедневно стоит в "красных" пробках, а горожане-пешеходы делятся в соцсетях фотографиями неубранных тротуаров и дворов.

Отметим, 6 декабря ГАТИ отчиталась о возбуждении 45 административных дел ввиду плохой уборки снежных осадков.


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