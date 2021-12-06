РЖД возобновляет железнодорожное сообщение с Хельсинки с 12 декабря

ОАО "РЖД" сообщило о возобновлении железнодорожного сообщения с Хельсинки с 12 декабря, следует из пресс-релиза компании.

Ранее оператор финских железных дорог VR также подтвердил, что страны договорились о запуске курсирующего между Петербургом и Хельсинки поезда "Аллегро".

3 декабря представители финского МИДа допускали, что сроки возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией могут сдвинуться из-за появления омикрон-штамма коронавируса.

Добавим также, ограничения, действующие между странами, сохраняются.