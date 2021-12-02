Железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки отложили из-за появления "омикрона" в Финляндии

Курсирующий между Петербургом и Хельсинки поезд "Аллегро" не будет запущен в обозначенный ранее срок 12 декабря: причина тому – появление на территории Финляндии нового штамма коронавируса "омикрон".

При этом, пишет Yle, по словам младшего госсекретаря МИД Финляндии Нины Васкунлахти, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжатся.

"У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию", - высказалась Васкунлахти в ходе финско-российского делового форума Finnish Business.

"Омикрон" привёз в Финляндию турист из Швеции: пока что в стране он является единственным носителем данного штамма.