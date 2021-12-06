В КРТИ представили три сценария по погашению долгов "Метростроя" перед сотрудниками

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин представил дорожную карту по погашению зарплатных долгов сотрудникам ОАО "Метрострой" сообщили в Смольном.
Эта дорожная карта предусматривает три сценария. В первом планируется, что существенная часть задолженности - это 332 млн рублей без учета налоговых и других обязательных отчислений - будет готова к переводу на банковские карты сотрудников. Последних информируют о необходимости подтвердить или обновить данные банковских счетов.
По задумке, АО "Метрострой Северной Столицы" получит в распоряжение движимое и недвижимое имущество ОАО "Метрострой", необходимое для выполнения работ по метростроению. До конца года компания рассчитывает получить аванс по госконтракту на проектирование и строительство метро, который был заключен в октябре 2021 года. Часть этих средств направят на предоплату в рамках договора аренды между АО МССС и ОАО "Метрострой".
После этого новый подрядчик переведет в ОАО "Метрострой" оплату по договору аренды. В конце декабря конкурсный управляющий ОАО "Метрострой" перечислит средств на банковские карты, тем самым погасив существенную часть задолженности перед бывшими и числящимися в штате "Метростроя" сотрудниками.
Второй и третий сценарий разработаны на случай, если реализация первого будет невозможна: например, если кто-то из кредиторов "Метростроя" оспорит в суде передачу имущества в аренду. По второму сценарию до середины июня 2022 года будет реализовываться необремененная залогом недвижимость ОАО "Метрострой", и вырученные деньги пойдут на выплаты сотрудникам. Третий сценарий - истребование в суде конкурсным управляющим ОАО "Метрострой" задолженности по работам, которые не были приняты Дирекцией транспортного строительства. Это может затянуться на срок до года.
29 ноября несколько десятков рабочих собрались перед зданием петербургского правительства, выражая свое несогласие с затянувшимися долгами по зарплате. По словам некоторых из "метростроевцев", причитающиеся им деньги они не могут получить уже третий год.
ОАО "Метрострой" стало банкротом в конце августа. Правопреемником организации стала новая компания "Метрострой Северной столицы", созданная Смольным и ВТБ в прошлом году.