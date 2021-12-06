В КРТИ представили три сценария по погашению долгов "Метростроя" перед сотрудниками

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин представил дорожную карту по погашению зарплатных долгов сотрудникам ОАО "Метрострой" сообщили в Смольном.

Эта дорожная карта предусматривает три сценария. В первом планируется, что существенная часть задолженности - это 332 млн рублей без учета налоговых и других обязательных отчислений - будет готова к переводу на банковские карты сотрудников. Последних информируют о необходимости подтвердить или обновить данные банковских счетов.

По задумке, АО "Метрострой Северной Столицы" получит в распоряжение движимое и недвижимое имущество ОАО "Метрострой", необходимое для выполнения работ по метростроению. До конца года компания рассчитывает получить аванс по госконтракту на проектирование и строительство метро, который был заключен в октябре 2021 года. Часть этих средств направят на предоплату в рамках договора аренды между АО МССС и ОАО "Метрострой".

После этого новый подрядчик переведет в ОАО "Метрострой" оплату по договору аренды. В конце декабря конкурсный управляющий ОАО "Метрострой" перечислит средств на банковские карты, тем самым погасив существенную часть задолженности перед бывшими и числящимися в штате "Метростроя" сотрудниками.

Второй и третий сценарий разработаны на случай, если реализация первого будет невозможна: например, если кто-то из кредиторов "Метростроя" оспорит в суде передачу имущества в аренду. По второму сценарию до середины июня 2022 года будет реализовываться необремененная залогом недвижимость ОАО "Метрострой", и вырученные деньги пойдут на выплаты сотрудникам. Третий сценарий - истребование в суде конкурсным управляющим ОАО "Метрострой" задолженности по работам, которые не были приняты Дирекцией транспортного строительства. Это может затянуться на срок до года.