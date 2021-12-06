Депутат Госдумы Горелкин о блокировке Tor: Его применяют исключительно для незаконных действий

Зампред комиссии Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале прокомментировал сведения о блокировке анонимной сети Tor в России, заявив, что ее используют в большинстве случаев для противоправных действий.

"Я никогда не был сторонником блокировок, но в случае с Tor других вариантов просто не вижу. Его разработчики ставили своей целью борьбу с цензурой – но по факту Tor стал основой инфраструктуры даркнета. Убежден, что большинство пользователей Tor применяют его исключительно для незаконных действий: доступа к противоправной информации, покупки или продажи запрещенных веществ, номеров кредитных карт, ворованных данных, нелегальных услуг", - написал Горелкин.

По его мнению, с помощью Tor "российская молодежь вовлекается в наркопотребление". Депутат считает сеть "абсолютным злом, с которым нужно бороться максимально жестко и бескомпромиссно".

Российские пользователи пожаловались на блокировку Tor в начале декабря. Один из пользователей выразил мнение, что Роскомнадзор "проводит крупнейшие учения по блокировке".

фото: duma.gov.ru