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Новости 10:25

Вирусолог Чумаков допустил, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной"

фото ЗакС политика Вирусолог Чумаков допустил, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной"

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с изданием URA.RU заявил, что штамм коронавируса "омикрон" может оказаться живой природной вакциной.

По его словам, некоторые ученые полагают, что коронавирус ускоренно прошел вторую фазу эволюции и стал менее патогенным, но при том и более заразным.

"Таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", — сказал Чумаков.

Он допустил, что с появлением этого штамма отпадет необходимость в введении локдауна. Однако ученые еще должны проследить, как будет распространяться и развиваться вирус, и выяснить, вытеснит ли он другие штаммы.

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", выявили в Африке в ноябре, случаи заражения им также зафиксированы в трех десятках стран мира. Накануне первые случаи выявили в России. В ВОЗ сообщали, что пока ни один из заразившихся этим штаммом в мире не умер.


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