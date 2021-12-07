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Новости 12:27

Суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще на 5 млн рублей за неудаление противоправной информации, сообщили в пресс-службе судов столицы.

На Google был составлен протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление противоправной информации с призывами к экстремизму, детской порнографии или наркотиками). Ожидается, что суд рассмотрит еще три подобных протокола: компании грозит штраф до 16 млн рублей.

Российские суды часто штрафуют Google и другие интернет-компании за неудаление запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, в 2021 году Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok в сумме были оштрафованы на 180 млн рублей.

В октябре Роскомнадзор составил на Google протокол за повторное неудаление запрещенной информации. Это может грозить компании оборотным штрафом в 5-10% годовой выручки компании.


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