Суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще на 5 млн рублей за неудаление противоправной информации, сообщили в пресс-службе судов столицы.

На Google был составлен протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление противоправной информации с призывами к экстремизму, детской порнографии или наркотиками). Ожидается, что суд рассмотрит еще три подобных протокола: компании грозит штраф до 16 млн рублей.

Российские суды часто штрафуют Google и другие интернет-компании за неудаление запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, в 2021 году Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok в сумме были оштрафованы на 180 млн рублей.