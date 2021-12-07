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Новости 13:42

За сутки Петербург очистили от 45 тысяч кубометров снега

фото ЗакС политика За сутки Петербург очистили от 45 тысяч кубометров снега

В течение 6 декабря, оказавшегося самым холодным днем в году, с петербургских улиц вывезли снег более двух тысяч самосвалов, передает пресс-служба комитета Смольного по благоустройству. Объем утилизированного за это время снега оценивают в 45 тысяч кубометров.

В сообщении отмечается, что с конца ноября, когда в город принес сильные метели циклон "Бенедикт", высота снежного покрова достигла 40 см. За это время спецтехникой удалось очистить улицы от 318 тысяч кубометров снега.

На улицах 7 декабря снова работают более тысячи уборочных машин и более тысячи дворников. Накануне губернатор Александр Беглов признал, что проблемы с зимней уборкой в городе имеются. Часть моральной ответственности за снежные завалы он возложил на тех, кто неправильно паркует машины.


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