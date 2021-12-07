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Новости 13:56

Мировой суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей

фото ЗакС политика Мировой суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще на 5 млн рублей за неудаление противоправного контента, сообщили в пресс-службе московских судов.

Google оштрафован по двум протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации, которая должна быть удалена по закону) на 2 млн рублей в каждом случае.

Перед этим суд оштрафовал Google еще на 5 млн рублей, но по другой части той же статьи - по ч. 4 ст. 13.41 КоАП. Протокол по этой части составляется за неудаление противоправной информации с призывами к экстремизму, детской порнографии или наркотиками.


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