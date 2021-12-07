Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor за неудаление "запрещенной информации"

Роскомнадзор направил письмо анонимной сети Tor, пригрозив блокировкой за неудаление запрещенной информации, передает "Роскомсвобода".

"В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети "Интернет", будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен", - говорится в письме.

При этом в тексте нет конкретики, какую именно информацию должен удалить Tor.

Российские пользователи пожаловались на блокировку Tor в начале декабря. Один из пользователей выразил мнение, что Роскомнадзор "проводит крупнейшие учения по блокировке".