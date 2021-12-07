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Новости 15:27

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor за неудаление "запрещенной информации"

фото ЗакС политика Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor за неудаление "запрещенной информации"

Роскомнадзор направил письмо анонимной сети Tor, пригрозив блокировкой за неудаление запрещенной информации, передает "Роскомсвобода".

"В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети "Интернет", будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен", - говорится в письме.

При этом в тексте нет конкретики, какую именно информацию должен удалить Tor.

Российские пользователи пожаловались на блокировку Tor в начале декабря. Один из пользователей выразил мнение, что Роскомнадзор "проводит крупнейшие учения по блокировке".


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