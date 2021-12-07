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Новости 16:54

В СК опровергли гибель 10-летней девочки после стрельбы в московском МФЦ

фото ЗакС политика В СК опровергли гибель 10-летней девочки после стрельбы в московском МФЦ

Представители Следственного комитета опровергают сведения о гибели 10-летней девочки, раненной при стрельбе в МФЦ на юго-западе Москвы, передает ТАСС.

Новость о смерти девочки дал телеграм-канал Mash. При этом канал Shot пишет, что девочка жива, ее жизни ничто не угрожает, и она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что стрелок, которого задержали, — бывший военнослужащий. По предварительным данным, он стрелял из боевого оружия, которое на него не зарегистрировано. Сообщается, что мужчина находился в неадекватном состоянии. РИА "Новости" называет имя: 45-летний Сергей Глазев.

В МФЦ после трагедии нашли пистолет "Глок" и сумку, из которой торчали провода, передает "Интерфакс". Правоохранители заподозрили, что в сумке может быть взрывное устройство. 

Заммэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что пострадавших четверо. По ее словам, состояние трех из них, в том числе девочки, оценивается как тяжелое.

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" днем 7 декабря. По официальным данным, два человека погибли. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.


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