ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:31

Срок действия отрицательного ПЦР-теста сократили до 48 часов

фото ЗакС политика Срок действия отрицательного ПЦР-теста сократили до 48 часов

Роспотребнадзор опубликовал новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил. В новом документе срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов. Постановление подписала главный санитарный врач Анна Попова.

Россияне, прибывающие из ЮАР и соседних стран (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Королевство Эсватини), а также Гонконга, с 8 декабря должны проходить обязательный карантин.

Отметим, что последние решения в области противоэпидемических мер продиктованы появлением нового штамма коронавируса "омикрон", впервые заявившего о себе в Южно-Африканской Республике. Накануне в России выявили первые два случая заражения "омикроном".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама