Срок действия отрицательного ПЦР-теста сократили до 48 часов

Роспотребнадзор опубликовал новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил. В новом документе срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов. Постановление подписала главный санитарный врач Анна Попова.

Россияне, прибывающие из ЮАР и соседних стран (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Королевство Эсватини), а также Гонконга, с 8 декабря должны проходить обязательный карантин.

Отметим, что последние решения в области противоэпидемических мер продиктованы появлением нового штамма коронавируса "омикрон", впервые заявившего о себе в Южно-Африканской Республике. Накануне в России выявили первые два случая заражения "омикроном".