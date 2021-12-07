"Говорят, он не такой вредный": Путин назвал преждевременными страхи по поводу омикрон-штамма коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что считает страхи по поводу омикрон-штамма коронавируса преждевременными, передает "Интерфакс".

"Говорят, он не такой вредный. Некоторые специалисты называют его даже живой вакцинацией. Не будем забегать вперед. Во всяком случае отскок некоторый на рынках произошел. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма", - сказал Путин.

Он поручил правительству "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов". По словам Путина, важно "закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы", и решать эту задачу прижется в непростых условиях эпидемии. Доклада он ждет в ближайшее время.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков ранее заявил, что омикрон-штамм может оказаться "живой вакциной". По его словам, ученые предполагают, что этот штамм, хоть и заразнее, но переносится легче. Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире пока не зафиксировано ни единого случая смерти от него.