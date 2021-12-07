Директор Эрмитажа призвал искать "правильные компромиссы в интересах памятника" на Охтинском мысу

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, размышляя о судьбе Охтинского мыса и будущем археологическом музее на нем, пришел к выводу, что без участия собственника в лице "Газпрома" создать музей-заповедник будет выполнимой задачей. Эксперт указал на то, что среди средневековых памятников на этой исторической местности имеются крайне хрупкие.

"Надо еще решить, каким образом их сохранять, не выстраивая новодел. Поэтому здесь нужен компромисс и дискуссия. Боевые атаки в судах о том, что все не так, все остановить, это может привести, как это часто приводит, к гибели памятника. Там нужен пересмотр существующих проектов, музеефикация с участием собственника", - приводит фрагмент его речи РИА "Новости".

Действия каждой из сторон, участвующих в судьбе мыса, по мнению Пиотровского, должны иметь целью "некий компромисс в интересах памятника". При этом музейщик указывает и на недопустимость излишнего промедления: иначе "от него не останется вообще ничего".

"Будем искать правильные компромиссы, находящиеся в рамках права и наших законов, но и в рамках понимания, что от нас ждут потомки", - постановил Пиотровский, добавив, что вместе с членами рабочей группы Минкульта участвует в различных переговорах о судьбе объекта.

Напомним, что градозащитники добиваются создания на мысе музея, тогда как "дочка" "Газпрома" настроена возводить здесь бизнес-центр. Дополнительно мешает ценителям средневековых находок, обнаруженных в 2000-х годах на территории, то обстоятельство, что только часть из них признали объектами культурного наследия.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру