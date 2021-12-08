В России заблокировали основной сайт Tor

На территории России стал недоступен основной сайт сети Tor: об этом сообщили разработчики проекта. В Роскомнадзоре, грозившем Tor блокировкой, данную информацию пока никак не прокомментировали.

По словам разработчиков, сайт стал недоступен после того, как они обратились к пользователям сети поднять у себя серверы для того, чтобы оставаться на связи. Обходить блокировку команда проекта предлагала при помощи "мостов".

Уточним, Tor позволяет обходить блокировку сайтов, создавая между клиентами сети анонимное соединение. Первые проблемы с доступом у россиян возникли ещё 3 декабря. После этого РКН пригрозил блокировкой сети, если Tor не удалит ссылку на скачивание браузера.

Российский интернет-регулятор требует, чтобы Tor удалил из сети некий запрещённый контент, который не конкретизируется.