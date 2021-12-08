Сведения о доходах 41 мундепа Смольный признал недостоверными в 2021 году

По итогу текущего года администрация Петербурга сочла недостоверными или неполными сведения о доходах 41 депутата местных советов. Об этом заявил глава комитета территориального развития Андрей Чапуров во время доклада в Мариинском дворце 8 декабря.

По его словам, половина из этих мундепов - представители "Единой России". Из-за претензий к декларациям досрочно лишили полномочий в 2021 году 14 депутатов. Девятерым вынесли предупреждения. Представления по 15 мундепам еще не обсудили на заседаниях местных советов.

Также Чапуров рассказал, что пять бывших мундепов, ранее лишенных мандатов, обжаловали решения своих советов в судах. Восстановиться смогли только двое.

Докладчик отметил, что комитет территориального развития лишь проводит анализ сведений о доходах, а решения о нарушениях и степени их существенно три определяет администрация губернатора.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко спросил, не стоит ли прописать в законе, какие нарушения относятся существенным, а какие нет. Чапуров ответил, что поддерживает это.

- Всё в ваших руках, - добавил он.

Вообще не представили информацию о доходах или отчитались не во время в 2021 году три депутата. Полномочия двоих были прекращены. Из-за отказа совета лишать мандата третьего городские власти подготовили обращение в суд, рассказал Чапуров.

Напомним, в 2020-2021 годах из-за претензий губернатора Александра Беглова к содержанию деклараций о доходах полномочий лишили сразу нескольких депутатов из муниципальных советов Петербурга, значительная часть из них - оппозиционеры. Они связывали это со своей общественно-политической деятельностью. В частности, депутат от "Яблока" Анна Каруличеча в МО "Нарвский округ" конфликтовала с муниципальным руководством из "Единой России". Основанием для лишения ее полномочий стали неуказанные в декларации денежные переводы на карточку ее мужа для рабочих целей и доход от сдачи жилья в аренду. Каруличева уверяет, что отчитывалась по обеим этим статьям.

В МО "Красное Село" старейший депутат и экс-глава муниципалитета Николай Колошинский противостоял действующему главе Евгению Марееву и несколько раз вместе со своими сторонниками срывал кворум по его переизбранию. Муниципал утверждает, что много лет отчитывается о доходах и не мог ошибиться в этом вопросе. Он полагает, что его декларацию могли подменить. В частности, он заявлял, что три листа из сведений его жены оказались потом в его декларации.

Активистку Светлану Уткину, выступавшую против единороссов в местном совете МО "Финляндский округ", мандата лишили из-за незадекларированного нулевого счета и отчета о компенсации от муниципалитета без учета налогового вычета, который составляет 700 рублей.

На днях депутатских полномочий лишили и.о.главы МО "Остров Декабристов", бывшего сенатора Владимира Барканова. За аннулирование его мандата проголосовали как единороссы, так и отдельные представители "Яблока" в местном совете. Сразу после этого главой муниципалитета избрали депутата от "Яблока" Алексея Захарова, а его заместителем - единоросса Любовь Назарову.

Местный совет МО "Гавань" единоглассно отказался лишать мандатов троих своих депутатов, несмотря на позицию губернатора. В соседнем МО "Морской" рассмотреть вопрос о полномочиях мундепа Ольги Галкиной не могут, поскольку ее сторонники в совете бойкотируют обсуждение этой темы.

Сергей Еремеев