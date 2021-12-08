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Новости 13:27

С начала зимы с обморожениями госпитализировали более двух десятков петербуржцев

фото ЗакС политика С начала зимы с обморожениями госпитализировали более двух десятков петербуржцев

Холода, установившиеся в начале декабря в Петербурге, привели к госпитализации пострадавших от них в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Статистику этого явления представил официальный Telegram-канал комитета по здравоохранению.

Так, всего с начала сильных холодов с обморожениями поступил 21 человек. В настоящее время в стационаре Фрунзенского района находятся 12 таких пациентов.

Отметим, что 6 декабря в городе был побит температурный рекорд 128-летней давности: тогда установилась температура -20,9 градусов. Морозы сопровождаются снегопадами и, как следствие, снежными завалами и пробками на дорогах. Губернатор Александр Беглов признает, что с конца ноября улицы убираются недостаточно тщательно.


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