Бельский о Fan ID: Никакой проблемы я не вижу

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский ("Единая Россия") поддержал федеральную инициативу о введении паспортов болельщиков для посетителей спортивных мероприятий.

- Никакой проблемы я не вижу. Мы видим только положительные моменты, - заявил спикер ЗакСа на брифинге 8 декабря.

Он рассказал, что сам ходил на матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу, сумев получить Fan ID за 5 минут. Бельский вспомнил, как на российском мундиале вычислили по паспорту болельщика и задержали международного преступника из Бразилии.

- Это важная история. Это уберет вопросы, связанные с хулиганством на футболе, - отметил Бельский.

По его мнению, недовольство новой системой высказывают, потому что "дополнительный контроль всегда немного напрягает". Однако дополнительная безопасность, по мнению спикера, не помешает. Он привел в пример опыт Англии, где в свое время стали накладывать запрет на посещение матчей футбольными хулиганами.

Напомним, законопроект о Fan ID уже принят Госдумой в первом чтении. Инициативу раскритиковали оппозиционные депутаты, отметившие, в частности, что дополнительные ограничения скажутся на посещаемости и без того не слишком посещаемых матчей российского футбольного чемпионата и других спортивных событий. Против документа выступили футбольные фанаты, напомнившие, что процедура аннулирования или отказа в выдаче паспортов болельщиков во время Кубка Конфедераций и Чемпионата мира была абсолютно непрозрачной.

Сергей Еремеев