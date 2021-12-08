В Петербурге для пациентов с COVID-19 доступно более 40% коечного фонда

По состоянию на среду, 8 декабря, в ковидных стационарах Петербурга находятся 5888 пациентов с пневмониями и коронавирусом, следует из эпидемической справки, опубликованной Смольным.

За минувшие 24 часа в городские инфекционные больницы привезли 351 нового заражённого. В реанимации пребывают 570 петербуржцев, 312 подключены к аппаратам ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 41%. Амбулаторно на дому лечатся 27 764 горожанина.

Коэффициент распространения COVID-19 в Северной столице за последние дни снизился до 0,93 при установленном нормативе в 1,0.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что для проведения новогодних праздников без ограничений в Петербурге должны привиться ещё 400 тысяч жителей.