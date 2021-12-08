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Новости 9:32

Для проведения новогодних праздников без ограничений в Петербурге должны привиться ещё 400 тысяч жителей

фото ЗакС политика Для проведения новогодних праздников без ограничений в Петербурге должны привиться ещё 400 тысяч жителей

В случае, если ещё не менее 400 тысяч петербуржцев сделают прививки от коронавируса, в городе новогодние праздники пройдут без дополнительных ограничений, известил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Чиновник уточнил, что достигнуть обозначенной цели в принципе можно за оставшиеся 20 дней до Нового года.

"Если мы будем вакцинировать тем темпом, который уже не раз демонстрировали, то потенциально могут получить вакцину еще 400 тысяч жителей города", — сообщил Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 8 декабря.

Кроме того, считает глава комздрава, побудить петербуржев к вакцинации должно также введение QR-кодов с 27 декабря: для непривитых с этого дня будет закрыт доступ в кафе и рестораны, а также ТЦ.

"Поэтому, я думаю, если мы достигнем этой величины, то новогодние праздники мы пройдём совершенно спокойно. Ну а ресурсов у нас совершенно достаточно для того, чтобы оказать помощь тем, кто, мало ли, заболеет", — резюмировал Лисовец.

По состоянию на 8 декабря в Петербурге курс вакцинации завершили 2,3 млн горожан, ещё 2,2 привились первым компонентом (не учитывая "Спутник Лайт"). Запас антиковидных препаратов составляет почти 699 тысяч доз.


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