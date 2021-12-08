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Новости 15:15

Путин назначил Виктора Мельника прокурором Петербурга

фото ЗакС политика Путин назначил Виктора Мельника прокурором Петербурга

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких госслужащих на прокурорские должности в различных регионах. Среди них – Виктор Мельник, которого президент утвердил в должности прокурора Петербурга. Ранее кандидатуру Мельника одобрил Совет Федерации.

Путин утвердил и остальные кандидатуры, поддержанные сенаторами: Алексей Павлов стал прокурором Пензенской области, Игорь Пантюшин – прокурором Республики Башкортостан, Андрей Тимошичев – прокурором Вологодской области и Олега Юрасов – прокурором Ивановской области.

Месяцем ранее стало известно об отставке прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Он находился в должности на протяжении десяти лет. Мельник до последнего времени работал его первым заместителем.


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