Путин назначил Виктора Мельника прокурором Петербурга

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких госслужащих на прокурорские должности в различных регионах. Среди них – Виктор Мельник, которого президент утвердил в должности прокурора Петербурга. Ранее кандидатуру Мельника одобрил Совет Федерации.

Путин утвердил и остальные кандидатуры, поддержанные сенаторами: Алексей Павлов стал прокурором Пензенской области, Игорь Пантюшин – прокурором Республики Башкортостан, Андрей Тимошичев – прокурором Вологодской области и Олега Юрасов – прокурором Ивановской области.

Месяцем ранее стало известно об отставке прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Он находился в должности на протяжении десяти лет. Мельник до последнего времени работал его первым заместителем.