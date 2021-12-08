В Петербурге ведутся новые обыски по делу о реставрации Интендантских складов

В петербургском офисе компании "Ремстройфасад" 8 декабря проходят обыски, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Следственные действия связаны с одним эпизодом преступления, ущерб от которого превышает 100 млн рублей. Деньги, по версии следствия, были похищены в ходе реставрации Интендантских складов на улице Глинки, являющихся объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщил собеседник издания, обвиняемая по делу главный бухгалтер "Ремстройфасада" Ольга Кудряшова скрывается от следствия за границей, в деле также фигурируют ее муж Валерий Кудряшов и отец Николай Булыгин, являющийся гендиректором компании.

В настоящее время Интендантские склады служат временной площадкой для студентов и преподавателей консерватории им. Римского-Корсакова, в здании которой годами не могут закончить капитальный ремонт.

Напомним, что дело о реставрации Индентантских складов расследуется уже более четырех лет. В 2017 году контракт Минкульта с "Ремстройфасадом" на 900 млн рублей был досрочно расторгнут. После смены подрядчика на завершение работ потребовалось еще 260 млн рублей.