На станции "Дунайская" восстановили работу траволаторов

Четыре отключенных из-за гидроизоляционных проблем траволатора на петербургской станции метро "Дунайская" вернулись к работе, передает пресс-служба комитета по транспорту. Глава комитета Кирилл Поляков 8 декабря лично проинспектировал станцию: траволаторы готовы к полной пассажирской нагрузке.

Отметим, что долгожданные станции Фрунзенского меридиана "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" открыли летом 2019 года, и почти сразу их функциональность начала давать сбои. В непогоду станции регулярно затапливало, что в свою очередь, влекло за собой повреждение облицовочных материалов и гидроизоляции.

В ноябре 2021-го траволаторы после ремонта вновь заработали на "Проспекте Славы". Следующими должны починить пассажирские конвейеры на "Беговой", что обещают сделать до конца года.