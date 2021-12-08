В приемную Госдумы принесли 259 тысяч подписей за отмену законодательства об иноагентах

Представители правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* распечатали подписи противников законодательства об иноагентах, требующих его отмены, и принесли коробку с подписями в приемную Государственной думы. Всего удалось собрать 259 103 подписи, которые оставили в том числе редакционные коллективы изданий, признанных или не признанных иноагентами.

Вместе с тем в приемную Госдумы правозащитники подали свою версию законопроекта об отмене законодательства об иноагентах. В Совет Федерации те же документы были отправлены в электронном виде. Уровень поддержки протестной инициативы "ОВД-Инфо"* называет беспрецедентным.

"Нам до сих пор не верится, что вас так много, но мы знаем точно, что этот вклад сейчас играет важную роль. Ваше неравнодушие вдохновило нас на решительные действия", - говорится в Telegram-канале проекта.

Отметим, что при петербургском ЗакСе нынешней осенью создали целую комиссию, которая подготовила поправки в законодательство об иноагентах. На полную отмену скандальных законов, усложняющих жизнь НКО и СМИ, возглавляющая комиссию Марина Шишкина пока не рассчитывает.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов