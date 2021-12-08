Петербуржцам обещают оттепель во второй декаде декабря

Следующая неделя в Петербурге ознаменуется наступлением плюсовых температур, сообщил главный городской синоптик Александр Колесов. Переломным, по его прогнозу, должно стать ближайшее воскресенье 12 января.

"Со следующей недели на всю вторую декаду - это оттепель в Санкт-Петербурге. Максимальная температура - плюс один, плюс три градуса. Еще сегодня холодный день, завтра, послезавтра будут серьезные морозы в районе минус 15-20 градусов, потом произойдет перестройка на теплую погоду", - приводит его рассказ ТАСС.

Потепление, со слов Колесова, будет сопровождаться мокрым снегом, дождем и гололедицей, а к концу декабря петербуржцам стоит ожидать возвращения морозов.

Отметим, что начало декабря стало таким непривычно холодным, что 6 декабря был побит почи 130-летний рекорд: столбик термометра достиг отметки -20,9 градусов. Холода сочетались с последствиями сильнейших снегопадов в виде заваленных осадками улиц и транспортных пробок. Зампред комитета по благоустройству Егор Пащенко, комментируя выступление Колесова, дал понять, что, возможно, к наступлению оттепели город не удастся полностью убрать от снега. С начала метелей высота снежного покрова достигла почти полуметра.