В Петербурге презентовали книгу о событиях Евро-2020

Иллюстрированную книгу, написанную о футбольном турнире Евро-2020, часть матчей которого прошла минувшим летом в Петербурге, представили в стенах библиотеки имени Маяковского. Художественное оформление издания обеспечили фотограф Андрей Голованов и художник Покрас Лампас, тексты написаны искусствоведом Аркадием Ипполитовым, а также журналистами, в том числе спортивными.

"Именно такой, наверное, и должна быть в идеале синергия спорта и культуры. Для меня как для вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего два этих направления, это лучшее мероприятие. Я очень рад, что жители города смогут прикоснуться к этой очень оригинально придуманной книге", - произнес на презентации Борис Пиотровский, цитируемый собственной пресс-службой.

В городские библиотеки отправятся 210 экземпляров тиража.

Напомним, что город принял семь игр перенесенного на один год из-за пандемии чемпионата. Российская команда не смогла преодолеть групповой этап турнира. В финале победу одержала сборная Италии. Среди прочего, петербургская часть соревнования ознаменовалась тем, что сотни финских болельщики вернулись из поездки зараженными коронавирусом.