Для прохода в здание Госдумы ввели QR-коды

С 13 декабря депутаты Госдумы и административные работники здания нижней палаты Федерального собрания на Охотном ряду должны будут при проходе внутрь предъявлять документы, свидетельствующие об иммунитете к коронавирусу. Инициатива принадлежит спикеру Вячеславу Володину, сообщает пресс-служба ГД.

"Он (порядок прохода - прим. ЗАКС.Ру) предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании, справки о ПЦР-тесте. Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели", - говорится в сообщении.

Накануне Володин высказался о высоком проценте вакцинированных в депутатском корпусе и аппарате Госдумы, в связи с чем у посетителей, по его словам, не было надобности постоянно предъявлять QR-коды об иммунизации.