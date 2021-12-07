Депутатов ГД избавили от необходимости предъявлять QR-коды на работе

Депутаты Государственной думы могут больше не предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса в здании на Охотном ряду, пишет ТАСС со ссылкой на спикер Госдумы Вячеслава Володина. Причиной тому - высокая доля вакцинированных.

"У нас один депутат болеет ковидом… Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной думы составляет 94%", - рассказал Володин.

Самый высокий показатель вакцинации - у членов ЛДПР. В свою очередь, весь аппарат Госдумы привит от инфекции на 99%.

"Именно поэтому сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимости проводить определенные мероприятия, связанные с посещением Государственной думы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились", - объяснил единоросс.

По данным Володина, ежедневно в здании Госдумы находятся около трех тысяч человек. Упоминаемый им резонансный законопроект о повсеместном введении QR-кодов пока проходит рассмотрение в региональных парламентах.