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Новости 10:02

Следствие ходатайствует об аресте владельца "Рив Гош" Августа Мейера

фото ЗакС политика Следствие ходатайствует об аресте владельца "Рив Гош" Августа Мейера

В Московский райсуд Петербурга поступило ходатайство следствия об аресте владельца компании "Рив Гош" Августа Мейера: 8 декабря его задержали вместе с супругой и партнёром по бизнесу.

Предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве. Речь идёт о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей — обозначенную сумму взяла в кредит компания "Юлмарт", совладельцем которой является Мейер.

"Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода)", — извещает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Отметим, начиная с 2016 года "Юлмарт" пребывает в состоянии затянувшегося между совладельцами компании конфликта. Дмитрий Костыгин и Август Мейер являются мажоритарным акционерами фирмы (владеют 61,5% ритейла), остальная часть принадлежит Михаилу Васинкевичу. "Юлмарт" потерял позиции на рынке ввиду различий акционеров во взглядах на его будущее развитие. С 2020 года компания фактически прекратила свою деятельность.


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