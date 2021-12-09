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Новости 11:30

Правительство выделило свыше 3 млрд рублей на реконструкцию транспортной развязки в Кронштадте

фото ЗакС политика Правительство выделило свыше 3 млрд рублей на реконструкцию транспортной развязки в Кронштадте

Из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей на реконструкцию транспортной развязки в Кронштадте, информирует правительство РФ в своём телеграм-канале.

Благодаря реконструкции объекта будет увеличена пропускная способность развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе, а также повышена безопасность движения. Ожидается, что все работы будут завершены в 2025 году.

В июне текущего года в ходе Петербургского международного экономического форума Смольный подписал с Министерством строительства и АНО "Остров фортов" соглашение об инвестировании 8 млрд рублей в улучшение транспортной доступности Кронштадта.


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