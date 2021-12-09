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Архангелогородец предстанет перед судом за размещение фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Архангелогородец предстанет перед судом за размещение фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Житель Архангельская предстанет перед судом за размещение фотографии нациста на сайте "Бессмертного полка", информирует пресс-служба Следственного комитета.

В мае 2020 года 24-летний мужчина опубликовал на сайте движения анкеты с данными нацистских преступников.

На данный момент предварительное расследование дела завершено, материалы разбирательства переданы в суд для рассмотрения по существу.

"Действия обвиняемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором", — уверены в СК.

Добавим, данное дело далеко не первое в России. Только в 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.


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