Архангелогородец предстанет перед судом за размещение фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Житель Архангельская предстанет перед судом за размещение фотографии нациста на сайте "Бессмертного полка", информирует пресс-служба Следственного комитета.

В мае 2020 года 24-летний мужчина опубликовал на сайте движения анкеты с данными нацистских преступников.

На данный момент предварительное расследование дела завершено, материалы разбирательства переданы в суд для рассмотрения по существу.

"Действия обвиняемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором", — уверены в СК.

Добавим, данное дело далеко не первое в России. Только в 2020 году СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч.