Петербуржцы продолжают жаловаться на не убираемые неделями грязные снежные кучи

Жители Петербурга продолжают жаловаться на неубираемые неделями снежные кучи, лежащие на улицах города. Фотографиями гор грязного снега очевидцы делятся со СМИ.

Так, начиная с первого дня снегопада на улице Декабристов возле детской больницы возвышается внушительная насыпь из замёрзших осадков, информирует 78.ru.

"Снег не вывозится вообще. Завалы образовались по всей длине улицы. При этом снегоуборочную технику люди видят регулярно. Порой она ездит туда-сюда и даже просто стоит без дела", - сообщили журналистам местные жители.

Похожая ситуация обстоит на 2-й Советской улице, где также в течение недели на проезжей части лежит огромный грязный сугроб. Внутри него образовался своеобразный вход, что навлекло горожан на мысль о поселившемся внутри медведе.

Кроме того, на Петроградской стороне, на улице Профессора Попова над головами петербуржцев висят метровые сосульки, готовые в любую минуту упасть вниз.

Напомним, несколькими днями ранее петербургский активист заснял видео с простаивающим снегоуборочным трактором: двигатель у транспортного средства при этом был заведён, а колёса находились в приподнятом состоянии и прокручивались. На вопрос, отчего техника не работает, водитель трактора открыто заявил, что "расходует солярку".