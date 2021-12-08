"Что вы делаете? Солярку расходую!": Активист заснял честного тракториста-уборщика снега в Петербурге

Проживающий в Петербурге экс-координатор штаба Навального* в Волгограде Алексей Волков поделился у себя в телеграм-канале видеозаписью о том, как в Петербурге "убирают" снег: на кадрах виден стоящий на месте трактор с заведённым двигателем, задние колёса которого подняты вверх и слегка прокручиваются.

Между Волковым, решившим разузнать, отчего спецтехника простаивает, и трактористом завязался следующий диалог:

— А что вы делаете? Почему вы наматываете пробег? - интересуется активист.

— Какая тебе разница? Солярку расходую, а тебе-то что? - отвечает ему водитель спецтехники.

— Ну так нехорошо же так делать!

— Слушай, мужик, иди отсюда, а!

— В смысле? Вы воруете мои деньги, в том числе мои налоги.

— Какие твои налоги? Я вообще на частника работаю.

Видеозаписью инцидента поделился в том числе телеканал "78". Журналисты издания позвонили в комитет по благоустройству Петербурга с просьбой объяснить, что произошло на видео.

"Вы занимаетесь какой-то ерундой. Иногда от ваших запросов просто диву даёшься", — последовал ответ чиновников.

Отметим, журналисты 78.ru и ранее публиковали видеозаписи с простаивающими тракторами.

Тогда в комблаге заявили, что "конструктивная особенность данного трактора не позволяет ему стоят на сильном морозе. Нужно всё время прогревать трансмиссию. Если встанет, выйдет из строя".

В ответ издание спросило у компании-официального дилера тракторов данной марки, какая максимально низкая температура, при которой может работать показанная на записи модель. Им ответили — минус 40 градусов.

На этот раз в комблаге посетовали на правила, установленные компанией-подрядчиком уборки.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена