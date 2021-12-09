Вишневский пожаловался Путину на Минкульт из-за Охтинского мыса

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение президенту Владимиру Путину с требованием разобраться в ситуации вокруг Охтинского мыса. "Яблочник" заявил, что глава Министерства культуры Ольга Любимова в докладе президенту указала недостоверные данные о состоянии участка. Текст обращения парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 8 декабря.

Вишневский сообщил, что Минкульт в своем отчете о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе проигнорировал мнение профильных организаций, таких как ВООПИиК, дирекция Института истории материальной культуры и других учреждений.

В докладе Любимовой говорится, что межведомственная рабочая группа не нашла пригодных для сохранения участков и отметила полную утрату археологических объектов. В докладе сказано, что "Газпром" подготовил концепцию исторического парка с благоустройством по контуру крепостных стен. Также среди предложений упомянута установка "трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц". Концепция парка также подразумевает, что ПАО "Газпром" выделит в будущем бизнес-центре на Охтинском мысе большое выставочное пространство, где будут представлены экспонаты из фондов Музея истории Санкт-Петербурга.

Кроме того, Минкульт не упомянул об экспертизе, утвердившей границы предполагаемых памятников археологии, и решении Куйбышевского районного суда о повторном рассмотрении КГИОП вопроса о признании руин крепости Ландскрона объектом культурного наследия.

"Как говорится, "гора родила мышь". Целый год Минкульт изображал деятельность, собрал рабочую группу из чиновников, провел даже целых два совещания, запрашивал документы в Эрмитаже и ИИМК РАН — чтобы в конце просто повторить газпромовскую позицию о том, что охранять на Охтинском мысе нечего и что жители Петербурга получат замечательную лужайку", - прокомментировал Вишневский доклад Любимовой в своем Telegram-канале.

"Яблочник" попросил Путина оставить в силе его поручение от января 2021 года Минкульту, ПАО "Газпром" и правительству Петербурга о создании музея-заповедника на Охтинском мысе, а также поручить Минкульту дополнить свой доклад подробной концепцией музея на всей территории участка и предложить "Газпрому" принять участие в создании археологического музея.

Напомним, петербургские градозащитники с 2006 года противостоят планам "Газпрома", собственника участка, застроить пустующий участок на Охтинском мысе. Сперва компания пыталась возвести на этом месте небоскреб, который сейчас находится в Лахте. В марте 2020 года "Газпром нефть" представила концепцию будущего офиса для своих сотрудников.

Константин Леньков