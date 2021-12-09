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Новости 15:33

Суд арестовал Сергея Глазова, застрелившего двух человек в московском МФЦ

фото ЗакС политика Суд арестовал Сергея Глазова, застрелившего двух человек в московском МФЦ

Пресненский суд Москвы арестовал Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба московских судов.

В отношении Глазова возбуждено дело по трем статьям УК РФ, в том числе - об убийстве двух человек, покушении на убийство малолетнего и незаконном хранении оружия. В СИЗО он останется до 7 февраля 2022 года.

Глазов открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве 7 декабря. Два человека погибли, четверо были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Глазов признал вину, сказав, что пришел получать паспорт, а ему якобы фактически отказали в выдаче, потребовав надеть маску. Глазов выступает против них.


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