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Путин пообещал поговорить с противниками закона о профилактике домашнего насилия

фото ЗакС политика Путин пообещал поговорить с противниками закона о профилактике домашнего насилия

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с представителями Совета по правам человека 9 декабря поддержал предложение члена СПЧ Екатерины Винокуровой принять законопроект о профилактике домашнего насилия, но отметил, что нужно внимательно относиться к вмешательству в семейные дела. 

- Я и сам, обещаю, постараюсь поработать на эту тему. Поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения. Я полностью разделяю то, что вы сказали по поводу необходимости обеспечить безопасность в семьях, но нужно все-таки тщательно проработать с теми, кто высказывает определенные опасения по поводу возможного вмешательства в семью, особенно со стороны государства, - сказал президент. 

"Закон о домашнем насилии" разрабатывается с 2019 года. Он предусматривает своего рода судебный запрет, ограничивающий контакт между жертвой и обидчиком. Противники законопроекта считают, что он позволит вмешиваться в личную жизнь граждан.


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