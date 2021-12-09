Боярский добился исправления приветствия в "Сапсане" "города-героя Санкт-Петербурга" на "Ленинград"

Депутат Госдумы от "Единой России", врио главы петербургского отделения партии Сергей Боярский обратился к руководству Октябрьской железной дороги с просьбой исправить ошибку в аудиообъявлении для пассажиров в "Сапсане", сообщили в пресс-службе партии.

В соцсетях обратили внимание Боярского на то, что в "Сапсане", следующем из Москвы в Петербург, в конце поездки городом-героем называют Санкт-Петербург, а не Ленинград. Октябрьская железная дорога по просьбе Боярского это исправила.

"Теперь в "Сапсане" звучит корректное приветствие "город-герой Ленинград". Спасибо коллегам из РЖД, в частности из Октябрьской железной дороги, за оперативную реакцию и помощь в таком важном, хоть и небольшом, уточнении", - заявил Боярский.

Боярский с 3 декабря исполняет обязанности главы петербургского отделения "Единой России". Подробнее об этом, а также о том, как потерял свои позиции бывший лидер городских единороссов Вячеслав Макаров — в материале ЗАКС.Ру.