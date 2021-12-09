Бывший вице-губернатор Петербурга Метельский пытается взыскать 70 тысяч рублей с S7 за полет в эконом-классе

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский намерен взыскать с авиалиний S7 70 тысяч рублей за то, что ему заменили билет в бизнес-класс самолета на эконом-класс, передает "Фонтанка.ру".

Метельский летел из Норильска в Москву после фотоэкспедиции. Он должен был вылететь 8 июня, приобрел билет в бизнес-класс самолета. По личным причинам он изменил дату вылета, решив отправиться в Москву на день раньше. Метельский менял билет через мобильное предложение, но уже в аэропорту Алыкель стало ясно, что ему предстоит лететь в эконом-классе вместо бизнеса.

Метельский настаивал, что он должен лететь в бизнес-классе по состоянию здоровья, однако сотрудники авиакомпании на стойке регистрации и стюардессы в самолете доводам не вняли. В разговоре с журналистами экс-чиновник назвал поведение авиакомпании "ненормальным", и что добиться компенсации - дело принципа.

"Мне бизнес-класс был нужен по здоровью. Никто навстречу не пошел, хотя в бизнес-классе было полно пустых мест. Я и у юристов проконсультировался "Бизнес Стандарт" может быть обменен только на "Бизнес Стандарт", — сказал Метельский.

Игорь Метельский был вице-губернатором Петербурга в 2010-2013 году. До этого он был главой комитета по управлению городским имуществом в течение семи лет. После ухода стал совладельцем "Российского аукционного дома", увлекается фотографией.